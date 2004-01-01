Ключевые слова для поиска
Большое поле обзора при лечении аневризмы брюшной аорты. Качественная визуализация при низкой дозе облучения для лечения болевого синдрома. Инновационные функции Philips BV Pulsera помогут вам в работе.
Тел.: 8-800-200-0881
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Отправить запрос
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Заявка на сервис
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Управление задними колесами для удобного позиционирования
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Технология вращающегося анода для длительных процедур
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Просмотреть продукт
Передовые технологии, отличное качество изображений и клиническая эффективность обеспечивают проведение самых сложных вмешательств в ангиографическом кабинете. Система Philips Allura Xper FD20 Circular Edition призвана стать верным помощником на многие годы. Восстановленная система Allura Xper FD20 проходит полный цикл восстановления, а также комплектуется всегда новой рентгеновской трубкой.
Просмотреть продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Выберите странуРоссийская Федерация (Русский)
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.