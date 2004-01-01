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BV Pulsera Circular Edition

Восстановленная мобильная C-дуга

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Большое поле обзора при лечении аневризмы брюшной аорты. Качественная визуализация при низкой дозе облучения для лечения болевого синдрома. Инновационные функции Philips BV Pulsera помогут вам в работе.

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Особенности
Управление колесами.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.
Импульсный режим экспонирования

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.
Технология вращающегося анода

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF)

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.
Процесс восстановления

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.
  • Управление колесами.
  • Импульсный режим экспонирования
  • Технология вращающегося анода
  • Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF)
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Управление колесами.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.

Управление задними колесами для удобного позиционирования

Сверхкомпактная мобильная стойка C-дуги оснащена управлением задними колесами, что упрощает маневрирование и повышает удобство позиционирования. Передвижную станцию просмотра с сенсорным дисплеем можно перемещать в условиях ограниченного пространства операционной для достижения наиболее удобного положения для просмотра.
Импульсный режим экспонирования

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.

Импульсный режим экспонирования для исключительной контрастности

Режим импульсного экспонирования обеспечивает превосходную контрастность изображения, уменьшает артефакты движения при обследовании сердечно-сосудистой системы и дает вам высококачественные изображения. Это обеспечивает высокую производительность и качество изображений, необходимые для работы в операционной.
Технология вращающегося анода

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.

Технология вращающегося анода для длительных процедур

Исключительные возможности управления теплоотдачей позволяют этой системе соответствовать вашим требованиям при проведении длительных интервенционных процедур. Технология вращающегося анода и автоматический режим высокого проникновения позволяют получать изображения практически любого пациента. Изучайте мельчайшие детали при помощи самых подробных проекций и наблюдайте за движением анатомических структур.
Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF)

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.

Параметры анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) для обеспечения высокой пропускной способности отделения

Благодаря концепции одного пользователя и параметрам анатомически программируемой рентгеноскопии (APF) вы можете легко управлять проведением каждого этапа ваших процедур. Что делает каждый день более продуктивным.
Процесс восстановления

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.

Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №2010/07109 Аппарат рентгеновский ангиографический BV с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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