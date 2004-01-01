Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»

Каждая система Circular Edition восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Circular Edition подвергаются тщательному восстановлению.