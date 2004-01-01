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Allura Xper FD20 Circular Edition

Восстановленная ангиографическая система

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Передовые технологии, отличное качество изображений и клиническая эффективность обеспечивают проведение самых сложных вмешательств в ангиографическом кабинете. Система Philips Allura Xper FD20 Circular Edition призвана стать верным помощником на многие годы. Восстановленная система Allura Xper FD20 проходит полный цикл восстановления, а также комплектуется всегда новой рентгеновской трубкой.

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Особенности
Плоский детектор

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.
Настройки Xper

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Мультимодальная визуализация

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Allura 3D-RA

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Allura 3D-CA

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
XperCT

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.
  • Плоский детектор
  • Настройки Xper
  • Мультимодальная визуализация
  • Процесс восстановления
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Плоский детектор

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.
Настройки Xper

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Мультимодальная визуализация

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Allura 3D-RA

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Allura 3D-CA

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
XperCT

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2010/06732 от 15 мая 2015 года. Аппарат рентгеновский ангиографический серии Allura, в варианте исполнения Allura Xper FD20 с принадлежностями
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