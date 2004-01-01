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Передовые технологии, отличное качество изображений и клиническая эффективность обеспечивают проведение самых сложных вмешательств в ангиографическом кабинете. Система Philips Allura Xper FD20 Circular Edition призвана стать верным помощником на многие годы. Восстановленная система Allura Xper FD20 проходит полный цикл восстановления, а также комплектуется всегда новой рентгеновской трубкой.
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Плоский детектор с разрешением 2К
Плоский детектор с разрешением 2К
Плоский детектор с разрешением 2К
Настройки Xper для рационализации процедур
Настройки Xper для рационализации процедур
Настройки Xper для рационализации процедур
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Плоский детектор с разрешением 2К
Плоский детектор с разрешением 2К
Плоский детектор с разрешением 2К
Настройки Xper для рационализации процедур
Настройки Xper для рационализации процедур
Настройки Xper для рационализации процедур
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
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Рентгеновская ангиографическа система Allura Xper FD10 Circular Edition восстановлена на заводе-изготовителе до состояния, аналогичного новой системе. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новой рентгеновской трубкой. Эта передовая система предлагает визуализацию с высоким разрешением для поддержки малоинвазивной кардиохирургии и процедур на сердце и сосудах.
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С двухпроекционной ангиографической системой вам доступен весь инструментарий, необходимый с для проведения малоинвазивных процедур. Она обеспечивает превосходную визуализацию анатомических структур сердца во время исследований. Восстановленные системы проходят полный цикл заводского восстановления. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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Восстановленная биплановая ангиографическая система объединяет зарекомендовавшую себя стабильную геометрию семейства Allura с возможностями трехмерной навигации в режиме реального времени. Восстановленные системы комплектуются новыми рентгеновскими трубками.
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Система плоских детекторов в сочетании с успешно зарекомендовавшей себя геометрией семейства Allura и возможностями трехмерной навигации режиме реального времени, обеспечивает возможность проведения процедур на всех этапах лечения – от диагностики до результатов лечения. Восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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