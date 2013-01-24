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Diamond Select Восстановленная ангиографическая система

Diamond Select Allura Xper FD20

Восстановленная ангиографическая система

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Передовые технологии, отличное качество изображений и клиническая эффективность обеспечивают проведение самых сложных вмешательств в ангиографическом кабинете. Система Philips Allura Xper FD20 Diamond Select призвана стать верным помощником на многие годы. Восстановленная система Allura Xper FD20 проходит полный цикл восстановления, а также комплектуется всегда новой рентгеновской трубкой.

Дилеры

Галерея

Особенности
Плоский детектор || Высокое качество изображений п

Плоский детектор с разрешением 2К

Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Цифровая цепь формирования изображений с разрешением 2048 x 2048 открывает широкие перспективы для визуализации в ходе интервенционных процедур. Разрешение матрицы изображений 2048х2048 в системе Allura позволяет регистрировать информацию с разрешением вчетверо больше, чем у стандартных ангиографических систем.
Настройки Xper || Эффективный рабочий процесс

Настройки Xper для рационализации процедур

Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Мультимодальная визуализация || Расширенные возможности визуал

Мультимодальная визуализация для поддержки обоснованных решений

Данная ангиографическая система позволяет объединять изображения и информацию от разных систем визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ и другие, на одном рабочем месте, помогая специалисту в принятии наиболее взвешенного решения.
Процесс восстановления || Передовые методы восстановлени

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise || Высокое качество изображений п

Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения

Технология DoseWise — это комплексный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Allura 3D-RA || Расширенные возможности визуал

Интервенционная программа Allura 3D-RA для улучшения визуализации

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов.
Программа, отмеченная наградами || Передовые методы восстановлени

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
Allura 3D-CA || Расширенные возможности визуал

Allura 3D-CA для сложных сосудистых процедур на сердце

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить ошибки в определении поражений и бифуркаций, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
XperCT || Расширенные возможности визуал

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур. Во время процедур эта технология помогает избежать наложения структур и обеспечивает определение сосудов, питающих опухоли.
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  • **Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2010/06732 от 15 мая 2015 года. Аппарат рентгеновский ангиографический серии Allura, в варианте исполнения Allura Xper FD20 с принадлежностями

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