Передовые технологии, отличное качество изображений и клиническая эффективность обеспечивают проведение самых сложных вмешательств в ангиографическом кабинете. Система Philips Allura Xper FD20 Diamond Select призвана стать верным помощником на многие годы. Восстановленная система Allura Xper FD20 проходит полный цикл восстановления, а также комплектуется всегда новой рентгеновской трубкой.
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