С двухпроекционной ангиографической системой вам доступен весь инструментарий, необходимый с для проведения малоинвазивных процедур. Она обеспечивает превосходную визуализацию анатомических структур сердца во время исследований. Восстановленные системы проходят полный цикл заводского восстановления. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Настройки Xper
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Allura 3D-RA
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Технология DoseWise
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Двухпроекционная система
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
StentBoost
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Специализированные настройки
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения повышает контрастность и четкость изображения, одновременно сниижая уровень шума. Система может применяться для проведения рентгеноскопии при кардиологических исследованиях, серийной съемке, сосудистой и субтракционной рентгеноскопии. Система в полной мере отвечает требованиям к оборудованию для проведения комплексных кардиологических и сосудистых процедур.
Настройки Xper
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Allura 3D-RA
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
В качестве альтернативы набору фиксированных изображений, программа Philips Allura 3D-RA выдает трехмерные изображения с высоким разрешением на основе одного прохода ротационной ангиографии. Программа Allura 3D-RA выводит трехмерное реконструированное изображение за считанные секунды, позволяя быстро получить актуальную информацию. Это программное приложение предлагает превосходную визуализацию анатомической структуры сосудов, помогая прояснить сложные пространственные взаимоотношения между основными сосудами и ответвлениями.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Технология DoseWise
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Технология DoseWise — это интегрированный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Программное обеспечение для трехмерной ангиографии Philips Allura 3D-CA позволяет получать высококачественные реконструированные трехмерные изображения соответствующих сосудистых структур и сопутствующие данные, помогая увереннее принимать решения. Трехмерная модель позволяет получить более точное представление об извитых сосудах, поражениях под большими углами и бифуркациях при минимальном перспективном сокращении. Анатомию коронарных сосудов можно оценивать под любым углом для выбора стента или планирования вмешательства.
Двухпроекционная система
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Уникальная конструкция двухпроекционных рентгеновских систем компании Philips дает возможность визуализировать положение катетера и проводника под двумя разными углами. Она обеспечивает широкий диапазон выбора углов для получения важной анатомической информации.
StentBoost
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.
Специализированные настройки
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.
Специализированные настройки для эффективной работы
В системе Allura Xper FD10/10 предусмотрены специализированные настройки для кардиологии, педиатрии и электрофизиологии, для управления дозой рентгеновского излучения в ходе малоинвазивных процедур.