Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов

Программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью функции StentBoost Subtract можно даже наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы. Такое изображение может помочь точно разместить стент с первого раза, сократить длительность процедур, а в ряде случаев и избежать необходимости в повторных процедурах.