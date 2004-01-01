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Система плоских детекторов в сочетании с успешно зарекомендовавшей себя геометрией семейства Allura и возможностями трехмерной навигации режиме реального времени, обеспечивает возможность проведения процедур на всех этапах лечения – от диагностики до результатов лечения. Восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
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С двухпроекционной ангиографической системой вам доступен весь инструментарий, необходимый с для проведения малоинвазивных процедур. Она обеспечивает превосходную визуализацию анатомических структур сердца во время исследований. Восстановленные системы проходят полный цикл заводского восстановления. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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Восстановленная биплановая ангиографическая система объединяет зарекомендовавшую себя стабильную геометрию семейства Allura с возможностями трехмерной навигации в режиме реального времени. Восстановленные системы комплектуются новыми рентгеновскими трубками.
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