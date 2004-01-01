3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.