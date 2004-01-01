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Allura Xper FD20/10 Circular Edition

Восстановленная ангиографическая система

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Система плоских детекторов в сочетании с успешно зарекомендовавшей себя геометрией семейства Allura и возможностями трехмерной навигации режиме реального времени, обеспечивает возможность проведения процедур на всех этапах лечения – от диагностики до результатов лечения. Восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.

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Особенности
2K Imaging Chain - система визуализации данных с разрешением изображения 2048 х 2048

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.
3D-навигация в режиме реального времени

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.
Персонализированные настройки

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Охват всего тела

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.
XperCT

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.
  • 2K Imaging Chain - система визуализации данных с разрешением изображения 2048 х 2048
  • 3D-навигация в режиме реального времени
  • Персонализированные настройки
  • Программа, отмеченная наградами
Посмотреть все особенности
2K Imaging Chain - система визуализации данных с разрешением изображения 2048 х 2048

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.

2K Imaging Chain – система визуализации данных с разрешением 2048х2048 обеспечивает высокачественно

Разрешение плоского детектора 2К в четыре раза выше стандартного рентген- аппарата, что помогает принять уверенное решение.
3D-навигация в режиме реального времени

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap и программа планирования процедур XperGuideоткрывают возможности контроля и навигации в извитых сосудах в режиме реального времени. Всеми этими функциями возможно управлять прямо от стола двухпроекционной ангиографической системы.
Персонализированные настройки

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.

Персонализированные настройки скоращают количество действий оператора

Каждый врач может задать собственные персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Охват всего тела

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.

Охват всего тела — превосходный доступ для широкого спектра процедур

Уникальная геометрия двухпроекционной ангиографической системы Philips обеспечивает охват всего тела при нейрососудистых и сосудистых вмешательствах.
XperCT

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.

Программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию головного мозга, с помощью который врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и иные структуры и до, во время и после интервенционных процедур.
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  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06973 от 21 мая 2010 года. Аппарат рентгеновский Allura Xper FD20/10 с принадлежностями
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