ComboWire представляет собой проводник с датчиком давления для усовершенствованной оценки физиологических параметров. Он обеспечивает одновременное измерение скорости кровотока с использованием датчика Доплера. Он оснащен датчиком давления, установленным вблизи от кончика. Проводник ComboWire измеряет давление и скорость кровотока при использовании с системой ComboMap.