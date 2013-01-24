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ComboWire XT Проводник

ComboWire XT

Проводник

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ComboWire представляет собой проводник с датчиком давления для усовершенствованной оценки физиологических параметров. Он обеспечивает одновременное измерение скорости кровотока с использованием датчика Доплера. Он оснащен датчиком давления, установленным вблизи от кончика. Проводник ComboWire измеряет давление и скорость кровотока при использовании с системой ComboMap.

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  • 1. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06842 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano (IMAGING SYSTEM), в вариантах исполнения: Volcano s5, Volcano s5i с принадлежностями

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