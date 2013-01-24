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FlexMove Дополнительное пространство для работы в гибридной операционной

FlexMove

Дополнительное пространство для работы в гибридной операционной

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Ангиографические системы экспертного класса позволяют выполнять комбинированные хирургические и эндоваскулярные процедуры в одном помещении. Однако стационарные системы могут препятствовать перемещению персонала и оборудования. Решением является FlexMove — опция для серии Azurion 7 с 20-дюймовым детектором для исключительной гибкости при работе в комбинированной операционной.

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Особенности
Легкий доступ к рентгеновской визуализации
Легкий доступ к рентгеновской визуализации

Легкий доступ к рентгеновской визуализации

Специальные потолочные рельсы FlexMove позволяют установить ангиограф в удаленную парковую позицию или возле стола при выполнении комбинированных хирургических и эндоваскулярных исследований. При необходимости просто переместите систему в нужное место. При этом остается достаточно свободного пространства вокруг стола для работы в гибридной операционной или хирургическом кабинете. Если рентгеновская визуализация не требуется, систему можно установить в углу, освободив дополнительное пространство для ухаживающего персонала и оборудования.
Поддержка стерильных условий
Поддержка стерильных условий

Поддержка стерильных условий

Для помещений с зонами, в которых необходимо поддерживать чистоту воздуха, предусмотрена возможность расположения потолочных рельсов FlexMove вокруг системы ламинарного потока воздуха (ЛПВ) величиной 3,2 x 3,2 м. Если использование системы FlexMove не требуется, ее можно легко переместить в другое место из зоны чистого воздуха. Рентгеновская система не касается пола, что облегчает уборку помещения.
Упрощение работы в гибридной операционной
Упрощение работы в гибридной операционной

Упрощение работы в гибридной операционной

При перемещении рентгеновской системы вдоль стола могут препятствовать провода, трубки и оборудование. FlexMove позволяет перемещать ангиограф в продольном и поперечном направлениях, что обеспечивает охват всего тела и не требует прерывания работы персонала и оборудования. Медицинский персонал и анестезиолог имеют свободный доступ к головному концу стола, и им не нужно покидать свое место во время рентгеновской съемки. Благодаря FlexMove пространство на полу остается свободным от громоздкого оборудования, что позволяет беспрепятственно проводить уборку и стерилизацию кабинета.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями, РУ №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года

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