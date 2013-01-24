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EP cockpit Решение для ЭФИ лаборатории

EP cockpit

Решение для ЭФИ лаборатории

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Решение EP Cockpit открывает возможность для создания интервенционных электрофизиологических процедурных лаборатории для нового поколения. Эта новаторская концепция объединяет семейство рентгеновских систем Allura Xper FD, доказавших свою эффективность на практике, с рядом инновационных решений, предназначенных специально для электрофизиологических вмешательств.

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Особенности
EP cockpit XL || Больше свободного места

Решение для интеграции оборудования в ЭФИ лаборатории

Большой 58-дюймовый ЖК-дисплей высокого разрешения EP cockpit XL дает возможность рассмотреть мельчайшие детали сложных анатомических структур более доступно и оперативно. Настройки позволяют выбирать удобный интерфейс для работы с изображениями на свое усмотрение. Изменяйте размер и увеличивайте изображения так, чтобы нужная область легко просматривалась.
Управление из одной точки || Оптимизация рабочего процесса

Управление из одной точки оптимизирует рабочий процесс

Чтобы максимально упростить процесс переключения между изображениями, EP Cockpit позволяет управлять изображениями на мониторах Philips и других поставщиков в процедурной и пультовой из одной точки.
EP navigator || Снижение лучевой нагрузки и ув

EP Navigator для навигации в режиме реального времени

EP Navigator позволяет визуализировать трехмерные структуры сердца и текущее положение катетеров в реальном времени на одном изображении. Эта информация помогает увереннее проводить сложные электрофизиологические процедуры. Функция EndoView позволяет просматривать левое предсердие изнутри  для улучшения контроля над катетерами.
Консоль с потолочным креплением || Больше свободного места

Консоль с потолочным креплением позволит эффективно разместить оборудование

Консоль для оборудования на подвижном потолочном подвесе обеспечит единое место для размещения всего оборудования других поставщиков (системы картирования, записи, стимуляции и т. п.) с прокладкой всех кабелей через потолочное крепление. Это повышает уровень безопасности оборудования, а также освобождает дополнительное место в помещении и избавляет от предметов, о которые можно споткнуться.
Интегрированная рабочая станция для э... || Оптимизация рабочего процесса

Интегрированная рабочая станция  EP Workstation повышает эффективность

Интегрированная рабочая станция для электрофизиологии EP Workstation позволяет сохранять и загружать мультимодальную информацию из центральной точки доступа в ЭФИ лаборатории. Это помогает сделать процедуры более эффективными.
Настройки для контроля уровня лучевой... || Снижение лучевой нагрузки и ув

Настройки для контроля уровня лучевой нагрузки

В двухпроекционных системах Philips Allura Xper FD применяются специальные настройки контроля дозы излучения для проведения электрофизиологических процедур. Это позволяет снижать лучевую нагрузку на персонал и пациентов на 80%.
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