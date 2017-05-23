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EP cockpit Решение для ЭФИ лаборатории

EP cockpit

Решение для ЭФИ лаборатории

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Решение EP Cockpit открывает возможность для создания интервенционных электрофизиологических процедурных лаборатории для нового поколения. Эта новаторская концепция объединяет семейство рентгеновских систем Allura Xper FD, доказавших свою эффективность на практике, с рядом инновационных решений, предназначенных специально для электрофизиологических вмешательств.

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