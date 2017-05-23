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HeartNavigator Планирование и навигация при установке аортального клапана

HeartNavigator

Планирование и навигация при установке аортального клапана

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Действуйте увереннее при сложных комбинированных операциях, таких как транскатетерная имплантация клапана аорты (TAVI). Интервенционная программа HeartNavigator помогает провести измерения, выбрать искусственный клапан из базы данных программы для замены клапана аорты и установить угол обзора для рентгеноскопии. Трехмерная модель создается на основе ранее полученных двумерных наборов данных КТ и накладывается на "живое" рентгеноскопическое изображение для навигации по трехмерному изображению в режиме реального времени.

Дилеры

Галерея

Особенности
Автоматическое сегментирование
Планирование и навигация при имплантации клапанов сердца (TAVI)

Планирование и навигация при имплантации клапанов сердца (TAVI)

После загрузки данных предоперационной КТ и визуализации трехмерной модели программа автоматически сегментирует левый желудочек, клапан аорты и саму аорту, включая устья коронарных сосудов.
Автоматическое расположение C-дуги

Автоматическое расположение С-дуги позволяет сократить дополнительные экспозиции и снизить дозу облу

После трансапикального или трансфеморального доступа C-дуга автоматически располагается в соответствии с ранее сохраненной проекцией С-дуги. Это избавляет от необходимости получать несколько ангиограмм в ходе процедуры.
Автоматическое обозначение кальцификатов

Автоматическое обозначение кальцификатов облегчает подготовку к процедуре

Интервенционная программа HeartNavigator помогает получить информацию о распределении кальцификатов, которые автоматически обозначаются на трехмерной КТ-модели устья аорты. Эта информация очень важна для подготовки к процедуре.
Удобство измерений

Простые и удобные измерения помогают избежать ошибок

Измерения выполняются для расчета расстояния между устьем ЛКА и плоскостью клапана. Это гарантирует, что выбранный протез клапана не вызовет закупорки одной из коронарных артерий.
Наложение "живого" рентгеновского изображения

Наложение "живого" рентгеновского изображения для лучшей ориентации

"Живое"" рентгеноскопическое изображение совмещается с трехмерной КТ-моделью восходящей аорты, показывая точное положение всех катетеров и имплантируемого клапана. Это позволяет увидеть взаимное расположение клапана сердца на рентгеноскопическом изображении и анатомическими структурами на КТ-модели.
Автоматическое планирование проекций

Автоматическое планирование проекций для улучшения обзора

Интервенционная программа HeartNavigator автоматически рассчитывает проекции в соответствии с плоскостью клапана. HeartNavigator определяет оптимальную рентгеновскую проекцию, отображающую начало левой коронарной артерии, сохраняя её для использования во время процедуры.
Контроль в режиме реального времени

Контроль в реальном времени — перемещение синхронно с C-дугой

При навигации по сосудам предусмотрена обратная связь в режиме реального времени. Трехмерная КТ-модель автоматически перемещается в соответствии с ориентацией C-дуги в ходе процедуры, а все перемещения системы управляются от стола.
Простой выбор искусственного клапана

Простой выбор искусственного клапана из базы данных программы снижает риск ошибки

При процедурах TAVI крайне важно выбрать искусственный клапан нужного размера для замены клапана аорты. Программа HeartNavigator позволяет отобразить «виртуальный» клапан, выбирая среди шаблонов, смоделированных совместно с ведущими изготовителями.

Документация

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