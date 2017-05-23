Действуйте увереннее при сложных комбинированных операциях, таких как транскатетерная имплантация клапана аорты (TAVI). Интервенционная программа HeartNavigator помогает провести измерения, выбрать искусственный клапан из базы данных программы для замены клапана аорты и установить угол обзора для рентгеноскопии. Трехмерная модель создается на основе ранее полученных двумерных наборов данных КТ и накладывается на "живое" рентгеноскопическое изображение для навигации по трехмерному изображению в режиме реального времени.