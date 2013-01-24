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Мерная ложка для кофе

CP0164
  • Мерная ложка для кофе Мерная ложка для кофе Мерная ложка для кофе
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    Мерная ложка для кофе

    CP0164

    Мерная ложка для кофе

    Эта удобная мерная ложка для кофе помогает отмерять нужное количество кофе. Кончик ложки выполняет роль регулятора степени помола и позволяет настраивать положение жерновов. Совместима с эспрессо-кофемашинами с поддержкой предварительно молотого кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Мерная ложка для кофе

    Мерная ложка для кофе

    Эта удобная мерная ложка для кофе помогает отмерять нужное количество кофе. Кончик ложки выполняет роль регулятора степени помола и позволяет настраивать положение жерновов. Совместима с эспрессо-кофемашинами с поддержкой предварительно молотого кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Мерная ложка для кофе

    Эта удобная мерная ложка для кофе помогает отмерять нужное количество кофе. Кончик ложки выполняет роль регулятора степени помола и позволяет настраивать положение жерновов. Совместима с эспрессо-кофемашинами с поддержкой предварительно молотого кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Мерная ложка для кофе

    Мерная ложка для кофе

    Эта удобная мерная ложка для кофе помогает отмерять нужное количество кофе. Кончик ложки выполняет роль регулятора степени помола и позволяет настраивать положение жерновов. Совместима с эспрессо-кофемашинами с поддержкой предварительно молотого кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Мерная ложка для кофе

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Для кофемашин
      • Черный
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8662/01
        • HD8753/84
        • HD8855/01
        • HD8855/09
        • HD8856/08
        • HD8900/11
        Совместимость:
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961

      • Подходит для:

        XELSIS 2017 года выпуска
        Новые Xelsis 2017 года выпуска
        • SM7580/00
        • SM7581/00
        • SM7680/00
        • SM7682/00
        • SM7683/00
        • SM7684/00
        • SM7685/00
        • SM7686/00
        • SM7581/04
        • SM7684/04
        • SM7685/04
        • SM7685/07

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