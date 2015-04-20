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  • Мерная ложка для кофе Мерная ложка для кофе Мерная ложка для кофе

    Мерная ложка для кофе

    CP0164/01

    Мерная ложка для кофе

    Эта удобная мерная ложка для кофе помогает отмерять нужное количество кофе. Кончик ложки выполняет роль регулятора степени помола и позволяет настраивать положение жерновов. Совместима с эспрессо-кофемашинами с поддержкой предварительно молотого кофе.

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    Мерная ложка для кофе

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    Мерная ложка для кофе

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Для кофемашин
    • Черный
    • Нельзя мыть в посудомоечной машине

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8662/01
      • HD8753/84
      • HD8855/01
      • HD8855/09
      • HD8856/08
      • HD8900/11
      Совместимость:
      • EP5360
      • EP5361
      • EP5365
      • EP5960
      • EP5961

    • Подходит для:

      XELSIS 2017 года выпуска
      • SM7580/00
      • SM7581/00
      • SM7680/00
      • SM7682/00
      • SM7683/00
      • SM7684/00
      • SM7685/00
      • SM7686/00
      • SM7581/04
      • SM7684/04
      • SM7685/04
      • SM7685/07
    Badge-D2C

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