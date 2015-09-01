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    Shaver series 5000 Бритвенные головки

    SH50/50

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 5000, 6000 и AquaTouch.

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    Shaver series 5000 Бритвенные головки

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Лезвия MultiPrecision
    • Для моделей серии S5000 (S5xxx)
    • Для моделей AquaTouch (S5xxx)
    • Для моделей серии S6000 (S6XXX)
    Сменные головки для бритв Series 5000 и 6000

    Сменные головки для бритв Series 5000 и 6000

    Сменные бритвенные головки SH50 совместимы с бритвами Series 5000 (S5xxx), Series 6000 (S6xxx) и PowerTouch (PT8xx).

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    Удобная замена бритвенных головок

    Удобная замена бритвенных головок

    1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

    Ваша бритва снова как новая

    Ваша бритва снова как новая

    Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Быстрое и гладкое бритье. Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волоски и щетину.

    Система Super Lift&Cut Action приподнимает волоски и обеспечивает комфортное чистое бритье

    Система Super Lift&Cut Action приподнимает волоски и обеспечивает комфортное чистое бритье

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • Бритвы Series 5000 (S5xxx)
      • AquaTouch (S5xxx)
      • PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
      • AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
      • Бритвы Series 6000 (S6xxx)
      Количество бритвенных головок в наборе
      3

    • Очистка

      Использование
      Используйте чистящий спрей HQ110
    Badge-D2C

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