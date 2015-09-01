SH50/50
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 5000, 6000 и AquaTouch.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные бритвенные головки SH50 совместимы с бритвами Series 5000 (S5xxx), Series 6000 (S6xxx) и PowerTouch (PT8xx).
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Быстрое и гладкое бритье. Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волоски и щетину.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
Бритвенные головки
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