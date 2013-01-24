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Картридж от накипи*
Этот картридж прекрасно подходит для фильтра от накипи IronCare. Он обеспечивает оптимальную работу фильтра и наилучшую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах
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Картридж от накипи*
Этот картридж прекрасно подходит для фильтра от накипи IronCare. Он обеспечивает оптимальную работу фильтра и наилучшую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах
Ионообменная смола, из которой состоит картридж, задерживает 99 %* известковых примесей из водопроводной воды; фильтрованную воду можно использовать для глажения. *Не более 25 л при жесткости воды 8,4 °dH
Деминерализация воды с помощью фильтра IronCare предотвращает быстрое образование накипи в утюге — внутри подошвы и бойлера. Частички известкового налета не будут забивать отверстия для пара, что обеспечивает постоянную подачу пара и гарантирует легкое глажение.
Эффективный картридж предотвращает образование накипи. Ваш дорогой наряд не будет испорчен известковыми пятнами во время глажения. Вы всегда будете великолепны в безупречно разглаженной одежде.
Особая конструкция картриджа обеспечивает быструю очистку воды; благодаря этому к глажению можно приступить быстро. Поставьте IronCare рядом, чтобы доливать воду в утюг по мере необходимости — вам не придется постоянно ходить к раковине и обратно.
Цвет картриджа постепенно изменяется сверху вниз в зависимости от объема очищенной им воды. За время эксплуатации картриджа его цвет изменится с синего на коричневый. Когда картридж полностью станет коричневым, его необходимо заменить, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы прибора.
Уровень жесткости воды в разных регионах различается, к тому же люди пользуются утюгом с разной частотой, поэтому срок службы картриджа может быть иным в зависимости от ваших условий использования; примерное время действия 1 картриджа составляет до 3 месяцев.
Сменный картридж обеспечивает оптимальную работу фильтра от накипи IronCare.
GC026/00
GC026/30
Легко использовать
Технические характеристики
Логистические данные
Замена