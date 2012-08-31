GC024/10
Профилактика налета и коррозии
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Известковые отложения могут образовать засор в утюге и стать причиной коррозии, которая повреждает прибор. Специальная ионообменная смола внутри фильтра удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, что продлевает срок службы утюга до 4 раз*.
Деминерализация воды IronCare предотвращает скопление налета внутри утюга. Частицы извести не будут блокировать сопла подачи пара, и утюг будет работать эффективнее.
С фильтром IronCare вы сможете легко пополнять резервуар утюга водой. Прорезиненная ручка обеспечит удобный хват прибора.
Ваши любимые вещи будут защищены от попадания на них известкового налета, скопившегося в утюге. Они останутся чистыми после глажения, и вы всегда будете выглядеть прекрасно.
Цвет постепенно меняется, обозначая количество воды, использованное с течением времени. Картридж нужно менять, только когда цвет полностью изменится на коричневый.
IronCare создан для любых приборов с подачей пара: паровых утюгов, парогенераторов и отпаривателей для одежды Philips и других брендов.
Специальный картридж быстро фильтрует воду в отпаривателе, чтобы вы могли быстро гладить вещи, когда это необходимо. Фильтр IronCare можно разместить рядом с гладильной доской, чтобы пополнять резервуар прибора через фильтр без необходимости каждый раз носить фильтр с собой.
Срок службы картриджа может различаться в зависимости от жесткости воды в вашем регионе, а также частоты использования прибора; в среднем, одного картриджа хватает на 3 месяца глажения.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Замена
Гарантия
Экологичность
Размер и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.