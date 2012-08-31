Ключевые слова для поиска

  • Профилактика налета и коррозии Профилактика налета и коррозии Профилактика налета и коррозии

    IronCare Фильтр для воды для утюгов

    GC024/10

    Профилактика налета и коррозии

    IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    IronCare Фильтр для воды для утюгов

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Совместимые продукты

    Как найти номер модели изделия?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?
    найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

    Профилактика налета и коррозии

    Продлевает срок службы утюга в 4 раза*

    • Предотвращает скопление налета
    • Подходит для всех утюгов
    • 1 картридж в комплекте
    Вода на 99 % чище от извести, продлевает срок службы утюга

    Вода на 99 % чище от извести, продлевает срок службы утюга

    Известковые отложения могут образовать засор в утюге и стать причиной коррозии, которая повреждает прибор. Специальная ионообменная смола внутри фильтра удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, что продлевает срок службы утюга до 4 раз*.

    Защищает сопла подачи пара от засоров

    Защищает сопла подачи пара от засоров

    Деминерализация воды IronCare предотвращает скопление налета внутри утюга. Частицы извести не будут блокировать сопла подачи пара, и утюг будет работать эффективнее.

    Прорезиненная ручка для комфортного хвата

    Прорезиненная ручка для комфортного хвата

    С фильтром IronCare вы сможете легко пополнять резервуар утюга водой. Прорезиненная ручка обеспечит удобный хват прибора.

    Предотвращает попадание налета на одежду

    Предотвращает попадание налета на одежду

    Ваши любимые вещи будут защищены от попадания на них известкового налета, скопившегося в утюге. Они останутся чистыми после глажения, и вы всегда будете выглядеть прекрасно.

    Картридж меняет цвет, обозначая необходимость замены

    Картридж меняет цвет, обозначая необходимость замены

    Цвет постепенно меняется, обозначая количество воды, использованное с течением времени. Картридж нужно менять, только когда цвет полностью изменится на коричневый.

    Создан для всех паровых утюгов и парогенераторов

    Создан для всех паровых утюгов и парогенераторов

    IronCare создан для любых приборов с подачей пара: паровых утюгов, парогенераторов и отпаривателей для одежды Philips и других брендов.

    Сверхбыстрая фильтрация и быстрая деминерализация воды

    Сверхбыстрая фильтрация и быстрая деминерализация воды

    Специальный картридж быстро фильтрует воду в отпаривателе, чтобы вы могли быстро гладить вещи, когда это необходимо. Фильтр IronCare можно разместить рядом с гладильной доской, чтобы пополнять резервуар прибора через фильтр без необходимости каждый раз носить фильтр с собой.

    До 3 месяцев глажения

    До 3 месяцев глажения

    Срок службы картриджа может различаться в зависимости от жесткости воды в вашем регионе, а также частоты использования прибора; в среднем, одного картриджа хватает на 3 месяца глажения.

    • Удобство использования

      Долив воды в любой момент использования
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Картридж IronCare
      1  pcs

    • Замена

      Картридж IronCare
      GC025

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      22 x 8,5 x 19,5  cm

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Протестировано на серии Philips GC5000 с водой 16,8° dH, только для известкового налета.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.