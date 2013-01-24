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IronCare

Фильтр для утюга

GC024/10
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  • Предотвращает повреждения от накипи и коррозии Предотвращает повреждения от накипи и коррозии Предотвращает повреждения от накипи и коррозии
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    IronCare Фильтр для утюга

    GC024/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Предотвращает повреждения от накипи и коррозии

    IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    IronCare Фильтр для утюга

    Предотвращает повреждения от накипи и коррозии

    IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает повреждения от накипи и коррозии

    Продлевает срок службы утюга до 4 раз*

    • Предотвращает скопление накипи
    • Подходит для всех утюгов
    • 1 картридж в комплекте
    Вода, на 99 % очищенная от накипи, позволяет продлить срок службы утюга

    Вода, на 99 % очищенная от накипи, позволяет продлить срок службы утюга

    Скопление известкового налета может вызвать засорение утюга и появление ржавчины, что приводит к повреждению прибора. Особая ионообменная смола в фильтре удаляет 99 % известкового налета из водопроводной воды, до 4 раз увеличивая срок службы утюга*.

    Не допускает засорения отверстий для пара

    Не допускает засорения отверстий для пара

    Деминерализованная вода из IronCare предотвращает скопление накипи в утюге. Отверстия для пара не блокируются частицами известкового налета, поэтому утюг обеспечивает постоянную мощную подачу пара.

    Нескользящая ручка для удобного использования

    Нескользящая ручка для удобного использования

    Благодаря фильтру IronCare резервуар прибора для глажения очень легко наполнять водой. Нескользящее покрытие на ручке обеспечивает еще более удобное использование.

    Предотвращает попадание частиц известкового налета на одежду

    Предотвращает попадание частиц известкового налета на одежду

    Ваша любимая одежда не будет испорчена пятнами от накипи, вытекающей из утюга. Всегда аккуратно выглаженная и чистая одежда для безупречного стиля.

    При необходимости замены картридж меняет цвет

    При необходимости замены картридж меняет цвет

    Цвет постепенно изменяется, указывая на срок использования. Картридж необходимо заменить после того, как он станет полностью коричневым.

    Разработано для всех паровых утюгов и парогенераторов

    Разработано для всех паровых утюгов и парогенераторов

    IronCare подходит для всех приборов для глажения при помощи пара: паровых утюгов, парогенераторов и отпаривателей для одежды от Philips или других производителей.

    Сверхбыстрая фильтрация для ускорения деминерализации воды

    Сверхбыстрая фильтрация для ускорения деминерализации воды

    Специально разработанный картридж обеспечивает быструю фильтрацию воды, поэтому при необходимости можно незамедлительно приступить к глажению. Поместите фильтр IronCare рядом с гладильной доской, чтобы вам не приходилось подходить к раковине для повторного наполнения резервуара утюга.

    До 3 месяцев глажения

    До 3 месяцев глажения

    Срок службы картриджа может быть различным в зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе и от частоты глажения; в среднем 1 картридж прослужит около 3 месяцев.

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      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Долив воды в любой момент использования
        Да

      • Аксессуары в комплекте

        Картридж IronCare
        1  шт.

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Замена

        Картридж IronCare
        GC025

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22 x 8,5 x 19,5  см

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          • Протестировано с использованием прибора Philips GC5000 и воды жесткостью 16,8 °dH. Тестирование проводилось только в отношении известкового налета.