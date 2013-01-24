Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Подключение бритвы к электросети
Это зарядное устройство для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли зарядное устройство? Закажите новое здесь! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключение бритвы к электросети
Это зарядное устройство для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли зарядное устройство? Закажите новое здесь! Узнать обо всех преимуществах
Подключение бритвы к электросети
Это зарядное устройство для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли зарядное устройство? Закажите новое здесь! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключение бритвы к электросети
Это зарядное устройство для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли зарядное устройство? Закажите новое здесь! Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
QP6520/20
QP6510/20
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
Бритвенные головки